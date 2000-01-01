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В Америке нашли младенца, похищенного 18 лет назад 14.01 13:59   MIGnews.com

В Америке нашли младенца, похищенного 18 лет назад

В американском штате Калифорния нашлась Калия Мобли, которую в возрасте 8 часов от роду похитили из госпиталя в Джексонвилле (штат Флорида) ни много ни мало 18 лет назад.

Как пишет "Би-би-си", девушка здорова, но все это время жила под чужим именем и в чужой семье, не имея ни малейшего представления, что она не родная. Все 18 лет Калия думала, что живет со своей матерью, 51-летней Глорией Уильямс, которая, несмотря на клятвы в невиновности, была арестована полицией.

Настоящую семью сразу же оповестили о находке, и эта новость была встречена ликованием. Но повлиять на Калию они не могут - поскольку она совершеннолетняя, ей придется самой решать свою дальнейшую судьбу.

В "Би-би-си" отмечают, что похитительница, представившись медсестрой, сказала матери Калии, что у ребенка жар и ему требуется помощь. Когда мать отдала женщине младенца, та вышла из палаты и больше ее никто не видел. За время расследования полисмены получили около 2500 наводок, все из которых оказались ложными.

Выйти на Глорию Уильямс удалось, благодаря ее фотороботу, который прислали в аккаунт "Пропавшие дети" в Twitter.

Генетический анализ показал, что Калия Мобли не имеет ничего общего с растившей ее женщиной.
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