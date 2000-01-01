15.01 06:30 MIGnews.com

Литва отделится забором от Калининградской области

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Власти Литвы намерены построить забор на границе с Калининградской областью, сообщает издание Lietuvos zinios со ссылкой на главу МВД страны Эймутиса Мисюнаса.На реализацию проекта в будущем году планируется выделить 3,6 млн евро."Этих средств должно быть достаточно, чтобы установить забор. Рядом с забором будет установлены современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году", – сообщил Мисюнас.По словам министра, ограждение не будет "китайской стеной", но оно гарантирует, что контрабандисты не смогут пересечь границу.В настоящее время Литву от Калининградской области отделяет только контрольно-следовая полоса шириной 13 метров и специальные знаки.