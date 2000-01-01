Литва отделится забором от Калининградской области
Власти Литвы намерены построить забор на границе с Калининградской областью, сообщает издание Lietuvos zinios со ссылкой на главу МВД страны Эймутиса Мисюнаса.
На реализацию проекта в будущем году планируется выделить 3,6 млн евро.
"Этих средств должно быть достаточно, чтобы установить забор. Рядом с забором будет установлены современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году", – сообщил Мисюнас.
По словам министра, ограждение не будет "китайской стеной", но оно гарантирует, что контрабандисты не смогут пересечь границу.
В настоящее время Литву от Калининградской области отделяет только контрольно-следовая полоса шириной 13 метров и специальные знаки.