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Huffington Post: пророка Мухаммеда отравила еврейка 14.01 13:25   MIGnews.com

Huffington Post: пророка Мухаммеда отравила еврейка

Антидиффамационная лига призывает редакцию арабоязычной версии популярного американского интернет-издания The Huffington Post стереть сообщение в одном из блогов, автор которого утверждает, что пророк Мухаммед был отравлен мышьяком, который ему подсыпала еврейка.

Стоит отметить, что, как сказано в пресс-релизе АДЛ, редакцию призывают удалить антисемитский пост практически с самого момента его публикации 20 ноября.

Huffington Post: пророка Мухаммеда отравила еврейка

"Нас беспокоит, как то, что антисемитская статья прошла редакционный контроль The Huffington Post, так и то, что наши опасения уже длительное время игнорируются. Мы призываем The Huffington Post немедленно стереть эту оскорбительную запись и обеспечить меры безопасности, достаточные для того, чтобы арабский сайт был свободен от антисемитизма и подстрекательства против евреев", - пишет директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт.

В правозащитной организации подчеркивают, что на сегодняшний день единственным плодом их стараний является изменение заголовка блога с утвердительного на вопросительный: "Пророк погиб от отравления мышьяком?". В то же время содержание статьи осталось без изменений.

Стоит отметить, что в прошлом месяце арабоязычная версия The Huffington Post уже подвергалась критике – за привлечение особого внимания к теме "гомосексуальных склонностей" скончавшегося поп-идола 90-ых Джорджа Майкла.
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