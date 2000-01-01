14.01 15:16 MIGnews.com

86% россиян рады тому, что их страну боятся в мире

Поделиться

Все по теме

Комментарии

86% россиян полагают, что в мире боятся Россию. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного фондом "Общественное мнение".Три четверти опрошенных уверены, что это положительный момент. В тоже время 51% полагают, что отношение к России в мире необъективно. 48% опрошенных считают, что к России в мире относятся плохо, 42% – что хорошо.67% респондентов отмечают, что влияние страны на международной арене растет. 14% считают, что это связано с ростом военной мощи, 11% видят заслугу независимой внешней политики, 7% – президента РФ.Более половины опрошенных (58%) заявили, что живут в богатой стране, 36% придерживаются противоположной точки зрения. 70% назвали Россию свободной страной, с ними не согласились 22%.