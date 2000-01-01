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flickr 14.01 22:18   MIGnews.com

В Таиланде разбился истребитель во время авиашоу

На субботнем авиашоу в Таиланде, посвященном традиционному празднику Дню детей, разбился истребитель Saab JAS 39 Gripen королевских ВВС, сообщает Bangkok Post.

Военный самолет шведского производства рухнул на взлетную полосу во время исполнения фигуры высшего пилотажа. Пилот истребителя погиб.

Аэропорт города был закрыт, все рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Таиланд – единственная страна в регионе, которая имеет в составе своих ВВС самолеты шведского производства. С 2008 года Бангкок купил 12 истребителей Gripen по цене в $70 млн за штуку.

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