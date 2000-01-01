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Листок марихуаны - не торговая марка ЕС, - вердикт суда 13.12 10:36   MIGnews.com

Листок марихуаны - не торговая марка ЕС, - вердикт суда

Графическое изображение листа марихуаны не может, согласно действующему законодательству, быть зарегистрированным в качестве торговой марки ЕС, говорится в решении Суда ЕС.

Итальянская компания Santa Conte (Неаполь) в 2016 году подала заявку на регистрацию в качестве торговой марки ЕС фигуративного знака CANNABIS STORE AMSTERDAM в ведомство ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO)

Ведомство отклонило эту просьбу на основании конфликта с общественным порядком. Santa Conte обжаловала это решение в Суде ЕС.

Однако суд принял сторону EUIPO, согласившись с доводами ведомства, пишет BloombergLaw.

Суд считает, что EUIPO имела полное право считать, что стилизованное изображение листа каннабиса является символом, используемым в медиа для марихуаны, и слово "Амстердам" относится к тому факту, что в городе Амстердам есть пункты продажи наркотика, полученного из каннабиса, в связи с тем, что продажа каннабиса допускается, при определенных условиях, в Нидерландах.

Кроме того, наличие слова store в названии торговой марки, по мнению суда, направляет потребителю сигнал, что в этом заведении он может ожидать наличие наркотических веществ на продажу.


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