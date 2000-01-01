Напавший на израильского студента в Париже арестован
Полиция арестовала 17-летнего уроженца Мадагаскара, подозреваемого в нападении на израильского студента, говорящего на иврите в парижском метро.
Подросток признался в избиении мужчины, но отрицал, что у него были антисемитские мотивы, сообщает Kan.
В понедельник утром 30-летний Йогев Бурштейн вошел в метро на станции Chateau d’Eau и ответил на телефонный звонок своего отца, говорящего на иврите. Двое рослых мужчин африканского происхождения начали выкрикивать оскорбления антисемитского характера и тыкать в студента пальцем.
В итоге один их них начал избивать израильтянина, нанося удары по голове, лицу и другим частям тела, из-за чего Йогев потерял сознание.
Злоумышленник, тем временем, сбежал. Позже его опознали по кадрам с камеры видеонаблюдения. В среду, 11 декабря, он был арестован по обвинению в насилии на расовой почве. Полиция продолжает поиски второго подозреваемого.