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Напавший на ивритоязычного студента в Париже арестован | Фото:13.12 08:18   MIGnews.com

Напавший на израильского студента в Париже арестован

Полиция арестовала 17-летнего уроженца Мадагаскара, подозреваемого в нападении на израильского студента, говорящего на иврите в парижском метро.

Подросток признался в избиении мужчины, но отрицал, что у него были антисемитские мотивы, сообщает Kan.

В понедельник утром 30-летний Йогев Бурштейн вошел в метро на станции Chateau d’Eau и ответил на телефонный звонок своего отца, говорящего на иврите. Двое рослых мужчин африканского происхождения начали выкрикивать оскорбления антисемитского характера и тыкать в студента пальцем.

В итоге один их них начал избивать израильтянина, нанося удары по голове, лицу и другим частям тела, из-за чего Йогев потерял сознание.

Злоумышленник, тем временем, сбежал. Позже его опознали по кадрам с камеры видеонаблюдения. В среду, 11 декабря, он был арестован по обвинению в насилии на расовой почве. Полиция продолжает поиски второго подозреваемого.


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