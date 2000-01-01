13.12 20:38 MIGnews.com

Хайфу поразил зимний шторм: 10 человек спасены

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Пожарные и спасательные команды спасли по меньшей мере десять человек, застрявших в своих автомобилях в пятницу вечером, 13 декабря, после наводнения по всему району. Большую часть севера Израиля поразил зимний шторм.В число пострадавших районов входят районы в центре Хайфы, а также районы, расположенные вокруг столичного района города. В пятницу метеорологическая служба выпустила предупреждение о затоплении вдоль северной прибрежной зоны, которое началось в 7:00 вечера.Служба сообщила, что в этом районе ожидается от 50 до 75 миллиметров осадков из-за надвигающегося зимнего шторма.