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Взрыв в Германии: стало известно о первой жертве | Фото:13.12 13:34   MIGnews.com

Взрыв в Германии: стало известно о первой жертве

В результате взрыва в многоэтажном доме в немецком городе Бланкенбург погиб как минимум один человек.

Об этом сообщает издание RND.

Уточняется, что еще один местный житель считается пропавшим без вести. В полиции исключают, что это был теракт. Предположительно, что в доме взорвался бытовой газ.

Всех пострадавших доставили в больницу. Из соседнего детского сада были эвакуированы более 100 детей.



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