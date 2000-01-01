13.12 13:34 MIGnews.com
Взрыв в Германии: стало известно о первой жертве
В результате взрыва в многоэтажном доме
в немецком городе Бланкенбург погиб как минимум один человек.
Об этом сообщает издание RND
.
Уточняется, что еще один местный житель считается пропавшим без вести. В полиции исключают, что это был теракт. Предположительно, что в доме взорвался бытовой газ.
Всех пострадавших доставили в больницу. Из соседнего детского сада были эвакуированы более 100 детей.
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