В пятницу, 13 декабря, Министерство внутренних дел Турции включило бывшего палестинского лидера Мохаммада Дахлана, который в настоящее время находится в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, в список особо опасных преступников.
Как сообщает местное информагентство "Анадолу", палестинца объявили в розыск.
В МВД отметили, что Дахлан участвовал в организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года. Он обвиняется в попытке насильственной смены конституционного строя, угрозе госбезопасности, в разглашении гостайны и шпионаже.
Ранее Турция предложила 700 тысяч долларов тому, кто предоставит информацию, которая приведет к поимке палестинца.
Дахлан стал конкурентом бывшего союзника по ФАТХ Махмуда Аббаса перед тем, как бежать в изгнание. В прошлом месяце министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил ОАЭ в укрытии террориста.
Бывший союзник Аббаса был заочно приговорен к трем годам лишения свободы в 2016 году палестинским судом за коррупцию и выплате 16 миллионов долларов. Он был главой внутренней безопасности в Газе, но потерял самообладание после того, как его силы были захвачены террористической группой ХАМАС в 2007 году.