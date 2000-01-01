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Бывший союзник Аббаса – в `красном списке` Турции | Фото:13.12 11:41   MIGnews.com

Бывший союзник Аббаса – в "красном списке" Турции

В пятницу, 13 декабря, Министерство внутренних дел Турции включило бывшего палестинского лидера Мохаммада Дахлана, который в настоящее время находится в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, в список особо опасных преступников.

Как сообщает местное информагентство "Анадолу", палестинца объявили в розыск.

В МВД отметили, что Дахлан участвовал в организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года. Он обвиняется в попытке насильственной смены конституционного строя, угрозе госбезопасности, в разглашении гостайны и шпионаже.

Ранее Турция предложила 700 тысяч долларов тому, кто предоставит информацию, которая приведет к поимке палестинца.

Дахлан стал конкурентом бывшего союзника по ФАТХ Махмуда Аббаса перед тем, как бежать в изгнание. В прошлом месяце министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил ОАЭ в укрытии террориста.

Бывший союзник Аббаса был заочно приговорен к трем годам лишения свободы в 2016 году палестинским судом за коррупцию и выплате 16 миллионов долларов. Он был главой внутренней безопасности в Газе, но потерял самообладание после того, как его силы были захвачены террористической группой ХАМАС в 2007 году.


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