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В Дании 8 человек подозревают в подготовке теракта 13.12 14:22   MIGnews.com

В Дании 8 человек подозревают в подготовке теракта

Восемь человек предстанут перед следственным судьей, где им должны предъявить обвинения в сговоре с целью насильственных актов.

Накануне полиция Дании в серии рейдов по всей стране задержала около 20 человек, подозреваемых в подготовке одного или нескольких терактов.

Главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков сказал после задержаний, что некоторым из подозреваемых будут предъявлены предварительные обвинения в соответствии с законами Дании о терроризме.

По его словам, некоторые из задержанных "покупали предметы для изготовления взрывчатых веществ и пытались приобрести оружие", пишут TheGuardian.

По данным датских СМИ, обвинения должны предъявить шести мужчинам и двум женщинам.

Датские правоохранители рассказали, что в последние годы были предупреждены несколько нападений экстремистов, в том числе связанных с публикацией в 2005 году в газете 12 карикатур разных художников, изображающих пророка Мухаммеда.


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