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8-летнияя пострадавшая в Холоне: данные о состоянии | Фото:13.11 07:25   MIGnews.com

8-летняя пострадавшая в Холоне: данные о состоянии

Состояние 8-летней девочки, которая 12 ноября пострадала в Холоне, когда включилась сирена ракетной тревоги, немного улучшилось.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на медиков.

Уточняется, что состояние ее до сих пор остается критическим. Ребенок находится под действием седативных средств, ей помогают дышать, но несмотря на это, девочка чувствует себя лучше.

Напомним, что ребенок упал на лестнице, когда услышала сирену ракетной тревоги. Позже врачи сказали, что у нее была диагностирована остановка сердца. При чем родители утверждали, что никогда подобных проблем со здоровьем не наблюдали.


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