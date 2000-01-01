13.11 18:07 MIGnews.com

63 человека обратились за медицинской помощью

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в течение сегодняшнего дня 63 гражданина Израиля обратились за медицинской помощью в результате обстрелов из Газы. Большниство получили ранения легкой тяжести или нервный шок.Три человека получили осколочные ранения - 65-летняя женщина в Ашкелоне и двое мужчин 30 и 55 лет в районе Беэр-Тувия. 29 - травмы, которые он получили на пути к защищенному пространству, еще 31 человек впал в шоковое состояние.Состояние восьмилетней девочки, потерявшей сознание во время обстрела Гуш Дана, немного улучшилось, но по-прежнему оценивается как тяжелое. Её подключили к аппарату искусственного дыхания.Состояние всех остальных пострадавших оценивается как легкое.