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63 человека обратились за медицинской помощью | Фото:13.11 18:07   MIGnews.com

63 человека обратились за медицинской помощью

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в течение сегодняшнего дня 63 гражданина Израиля обратились за медицинской помощью в результате обстрелов из Газы. Большниство получили ранения легкой тяжести или нервный шок.

Три человека получили осколочные ранения - 65-летняя женщина в Ашкелоне и двое мужчин 30 и 55 лет в районе Беэр-Тувия. 29 - травмы, которые он получили на пути к защищенному пространству, еще 31 человек впал в шоковое состояние.

Состояние восьмилетней девочки, потерявшей сознание во время обстрела Гуш Дана, немного улучшилось, но по-прежнему оценивается как тяжелое. Её подключили к аппарату искусственного дыхания.

Состояние всех остальных пострадавших оценивается как легкое.


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