13.11 16:11 MIGnews.com
Тель-Авив: Найден мертвым криминальный авторитет
В среду, 13 ноября, был найден мертвым известный криминальный авторитет, входивший в группировку Амира Мульнера.
Об этом сообщает израильский "13-й канал".
Тело мужчины, чье имя не называется, было найдено в его доме, в Тель-Авиве. По предварительной информации, он скончался из-за передозировки наркотиками.
Следствие проверяет другие версии. Тело отправили на экспертизу в институт судебной медицины "Абу-Кабир".
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