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Найден мертвым криминальный авторитет | Фото:13.11 16:11   MIGnews.com

Тель-Авив: Найден мертвым криминальный авторитет

В среду, 13 ноября, был найден мертвым известный криминальный авторитет, входивший в группировку Амира Мульнера.

Об этом сообщает израильский "13-й канал".

Тело мужчины, чье имя не называется, было найдено в его доме, в Тель-Авиве. По предварительной информации, он скончался из-за передозировки наркотиками.

Следствие проверяет другие версии. Тело отправили на экспертизу в институт судебной медицины "Абу-Кабир".




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