13.11 16:11 MIGnews.com

Тель-Авив: Найден мертвым криминальный авторитет

עבריין מוכר, שהיה יעד לכמה ניסיונות חיסול בעבר, נמצא מת בדירה בתל אביב. במשטרה בודקים את נסיבות מותו. אין עדויות כי חוסל, ונבדק אם מת ממנת יתר של סמים או מסיבות רפואיות@daniel_elazar — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2019

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В среду, 13 ноября, был найден мертвым известный криминальный авторитет, входивший в группировку Амира Мульнера.Об этом сообщает израильский "13-й канал".Тело мужчины, чье имя не называется, было найдено в его доме, в Тель-Авиве. По предварительной информации, он скончался из-за передозировки наркотиками.Следствие проверяет другие версии. Тело отправили на экспертизу в институт судебной медицины "Абу-Кабир".