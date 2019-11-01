Эко-активистка пересечет Атлантический океан на катамаране
Шведская эко-активистка Грета Тунберг отправится из США в Европу на 15-метровом катамаране. В первые недели декабря в Мадриде пройдет 25-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и девочка готова пересечь Атлантический океан лишь бы попасть на нее.
"Рада сообщить, что, вероятно, доберусь до COP25 в Мадриде. Мне предложили прокатиться из Вирджинии на 48-футовом катамаране La Vagabonde", - написала Тунберг у себя на странице в Twitter.
Сегодня вместе с юной активисткой в путь отправятся ее сторонники из Австралии и Англии, пишет BusinessInsider.
Из Европы в США Грета также добиралась необычным способом. Она две недели провела на борту парусной яхты.