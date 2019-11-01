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Солдат ливанской армии убил демонстранта | Фото:13.11 11:25   MIGnews.com

Солдат ливанской армии убил демонстранта

Во вторник, 12 ноября, один человек погиб от рук ливанского военнослужащего.

По данным издания Аljazeera, страну охватила новая волна протестов после того, как президент Мишель Аун призвал демонстрантов расходиться по домам.

Уточняется, что военный открыл огонь, чтобы разогнать людей, блокирующих дороги к югу от столицы Бейрута. В результате, пуля угодила в человека.

Погибший был членом Прогрессивно-социалистической партии во главе с Валидом Джумблатом. Лидер партии призвал сторонников сохранять спокойствие, когда посещал больницу, куда доставили демонстранта. Уточняется, что от полученных травм мужчина скончался в медучреждении.

Тем временем, в заявлении армии говорится, что стрелявший в людей солдат был задержан, инцидент расследуется.


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