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Основатель Cirque du Soleil выращивал травку 13.11 13:33   MIGnews.com

Основатель Cirque du Soleil выращивал травку

60-летнего миллиардера и основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержали французские жандармы за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Нукутепипи (архипелаг Туамоту).

Сегодня Лалиберте уже предстанет перед судом. Следствию предстоит выяснить, выращивал ли он наркосодержащее растение для личных целей или планировал сбыт.

Правоохранители узнали о тайной плантации после того, как задержали человека из окружения Лалиберте, у которого при себе была порция наркотика, а в мобильном телефоне фотографии растущей индийской марихуаны на острове миллиардера, пишет GulfNews.

Компания Лалиберте Lune Rouge ("Красная Луна") уже заявила, что марихуана выращивалась миллионером "в медицинских целях" и "исключительно для личного потребления".


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