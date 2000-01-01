Основатель Cirque du Soleil выращивал травку

60-летнего миллиардера и основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержали французские жандармы за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Нукутепипи (архипелаг Туамоту).
Сегодня Лалиберте уже предстанет перед судом. Следствию предстоит выяснить, выращивал ли он наркосодержащее растение для личных целей или планировал сбыт.
Правоохранители узнали о тайной плантации после того, как задержали человека из окружения Лалиберте, у которого при себе была порция наркотика, а в мобильном телефоне фотографии растущей индийской марихуаны на острове миллиардера, пишет GulfNews.
Компания Лалиберте Lune Rouge ("Красная Луна") уже заявила, что марихуана выращивалась миллионером "в медицинских целях" и "исключительно для личного потребления".