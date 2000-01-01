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Венеция тонет 13.11 12:20   MIGnews.com

Венеция тонет

Венеция страдает от крупнейшего наводнения за 50 лет. Уровень воды достиг 1,87 метра, когда в городе прозвучала сигнализация, сообщающая о наводнении.

Только один раз, с тех пор как начали вести записи в 1923 году, вода поднималась выше, достигнув 1,94 метра в 1966 году.

Некоторые туристы падали в воду со специальных деревянных платформ, установленных для передвижения.

Исключительное наводнение, в котором мэр обвинил климатический кризис, стало "раной, которая оставит постоянный след", сказал он, пишет The Guardian.

Высокая вода особенно влияет на площадь Святого Марка, поскольку она расположена в одной из самых низких частей города.



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