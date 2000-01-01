13.11 12:20 MIGnews.com
Венеция тонет
Венеция страдает от крупнейшего наводнения за 50 лет. Уровень воды достиг 1,87 метра, когда в городе прозвучала сигнализация, сообщающая о наводнении.
Только один раз, с тех пор как начали вести записи в 1923 году, вода поднималась выше, достигнув 1,94 метра в 1966 году.
Некоторые туристы падали в воду со специальных деревянных платформ, установленных для передвижения.
Исключительное наводнение, в котором мэр обвинил климатический кризис, стало "раной, которая оставит постоянный след", сказал он, пишет The Guardian
.
Высокая вода особенно влияет на площадь Святого Марка, поскольку она расположена в одной из самых низких частей города.
Поделиться
Все по теме
Комментарии