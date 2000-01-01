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Лондон: охранник изнасиловал несовершеннолетних за воровство 13.11 11:32   MIGnews.com

Лондон: охранник изнасиловал несовершеннолетних за воровство

Охранник одного из магазинов одежды в Лондоне изнасиловал четырех уличенных в краже одежды школьниц.

После того, как охранник Зия Уддин задержал 15-летних воришек, он, вместо того, чтобы оформить правонарушение, отвел их в кладовку. Там он начал угрожать девочкам, что расскажет о произошедшем родителям и полиции, и тогда школьницам будет грозить тюремный срок.

После этого школьницы предложили охраннику возместить ущерб деньгами или отработать в магазине. Но мужчина заявил, что ему нужна иная компенсация. Сами потерпевшие уверяют, что у них не было иного выбора.

При этом мужчина пользовался "слепыми зонами" камер видеонаблюдения, которые не смогли засечь его преступные действия. Неладное заподозрили коллеги охранника, которые заметили отсутствие мужчины, а потом тот попросил их удалить записи совершения кражи, пишет TheSun.

Была вызвана полиция, которая нашла в кладовке презервативы, а в мобильном телефоне охранника нашли номера девочек. Злоумышленник задержан, ему грозит серьезный тюремный срок. Сам он вину отрицает.


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