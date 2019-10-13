Турки убили известного курдского политика

Турецкие войска во время военной операции "Источник мира" убили девять гражданских, среди которых был известный курдский политик.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека (в конце материала фото с места убийства 18+).
Погибшей оказалась женщина-политик, председатель курдской партии "Сирия будущего" Хеврин Халаф, которую лишили жизни, когда она исполняла свои служебные обязанности. Уточняется, что группировка, поддерживаемая Турцией, вытащила женщину из и казнила ее. Более того, были задержаны несколько бойцов из отрядов коалиции СДС.
The horrific death of #HevrinKhalaf is devestating and sickening. As a Kurdish woman I can’t imagine her last thoughts and feelings in the hands of the Turkish terrorists. I’m terrified for women and girls in #Rojava. An unbearable loss thats left me devestated and heartbroken. pic.twitter.com/hUjl4Fx2zS
"Это явное свидетельство того, что турецкое государство продолжает свою уголовную политику в отношении безоружных гражданских лиц", – сказано в заявлении ее партии.
Специалист по курдской политике Мутлу Чивироглу назвал смерть жензины "большой потерей". "У нее был талант к дипломатии, она всегда принимала участие во встречах с американцами, французами, иностранными делегациями", – пояснил он.
В обсерватории по правам человека предположили, что все вышеуказанные убийства могли быть на этнической почве. В свою очередь, США назвали "крайне тревожными" сообщения об убийстве Халаф и задержании бойцов.
Erdogan’s media calls it “a successful operation”
Kurdish human rights activist, Hevrin Khalaf was dragged out of her car & shot dead by Turkish soldiers. And there’re rumors that she was raped too.
"Данные сообщения вызывают у нас США большую обеспокоенность и являются демонстрацией полной дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии с момента начала военных действий в четверг", – сказал представитель Госдепартамента.