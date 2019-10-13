Хакер из России: моя страна своих не кидает

Российский хакер Алексей Бурков, который содержится под стражей в Израиле для экстрадиции в Соединенные Штаты, заявил, что никогда не общался с российскими спецслужбами.
В воскресенье, 13 октября, молодой IT-специалист, дал соответствующее интервью израильскому "13 каналу".
По словам Буркова, он – никакой не шпион. Парень попросил провести обмен на израильтянку Наам Иссахар, которую задержали в Москве.
"Я надеюсь, что сделка будет выполнена, она окупится для обеих стран. Я не шпион, я простой человек, живущий в Санкт-Петербурге. Я никогда не общался с российскими спецслужбами. Причина моего возвращения в Россию проста – россияне своих не бросают", – сказал Бурков.
Он также заявил, что содержание под стражей является политическими играми. "Пожалуйста, сделайте простой обмен пленными", – призвал хакер.
Напомним, Бурков был арестован в Израиле в 2015 году по запросу Интерпола. В США его обвиняют во взломе платежной системы и краже данных кредитных карт американцев. Также предполагается, что хакер может пролить свет на "российские вмешательства в выборы президента 2016 года".
Тем временем, в Москве схватили израильтянку Наам Иссахар и присудили ей 7,5 лет лишения свободы якобы за "контрабанду наркотиков". Это вызвало громкий международный скандал. Президент Израиля Реувен Ривлин отправил президенту России Владимиру Путину открытое письмо с просьбой помиловать девушку.
12 октября стало известно, что Бурков попросил родственников Иссахары поговорить с израильскими дипломатами по поводу обмена. Тем временем, по некоторым данным, никакого обмена не будет.