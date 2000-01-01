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Стрельба в Джиср аз-Зарка: среди раненых - ребенок | Фото:13.10 07:41   MIGnews.com

Стрельба в Джиср аз-Зарка: среди раненых - ребенок

Вечером, 12 октября, в арабском населенном пункте Джиср аз-Зарка (к югу от Хайфы) произошла перестрелка, в результате которой пострадали пять человек.

Об этом сообщает The Times оf Israel.

Среди пострадавших оказались три женщины в возрасте 20,30 и 60 лет, 40-летний мужчина и 12-летняя девочка. Раненых доставили в больницу "Гилель Яффе" в Хадере. Их жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что по людям начали стрелять, когда проходил семейный праздник в их доме. Нападавшие сумели скрыться с места происшествия. Полиция начала расследование по данному факту.

В ответ на очередное нападение лидер партии "Объединенный Арабский Список" Айман Уда объявил, что общество находится в "чрезвычайном положении".

"Каждый момент, когда правительство не принимает решения об искоренении преступности и насилия, ставит под угрозу жизнь невинных детей, женщин и мужчин", – сказал он.


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