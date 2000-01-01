14.10 00:12 MIGnews.com

Огромного кашалота выбросило к берегам Англии

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На мелководье у берегов Англии погиб огромный кашалот, которого затем выбросило на берег.Млекопитающее длиной 43 фута (13 м) борясь за свою жизнь пыталось отойти от побережья Нортумберленда, однако не справилось и было выброшено на берег, сообщает BBC.Члены британской организации морских дайверов по спасению жизни заявили, что прогноз на выживание молодого кашалота был весьма неутешительным, даже если бы тот выбрался с мели, ведь кашалоты питаются крупными кальмарами, которые обычно не встречаются в Северном море."Вмешательства в эту ситуацию могло привести к еще более длительной и страшной смерти животного. Если они попадают в эти воды, то почти всегда имеют проблемы с питанием, болеют и имеют мало шансов выжить", - заявили в организации.Смерть животного зафиксировала программа исследования китообразных, которая базируется в Институте зоологии в Лондоне. Специалисты посоветовали людям не трогать мертвого кашалота из-за риска заражения.