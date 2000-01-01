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Наама Иссахар стала заложницей Кремля | Фото:13.10 12:27   MIGnews.com

Наама Иссахар стала заложницей Кремля

Условия содержания 26-летней израильтянки Наама Иссахар, арестованной в Российской Федерации якобы за контрабанду наркотиков и накануне осужденной на 7,5 лет тюрьмы, резко ухудшились сразу после решения Верховного суда Израиля экстрадировать российского хакера Алексея Буркова в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Такие действия российских властей еще больше усилили преобладающую в Израиле точку зрения, что Кремль использует девушку в качестве заложницы.

Отметим, 26-летюю израильтянку арестовали полгода назад после того, как в ее чемодане во время ожидания пересадки в Москве было обнаружено 10 грамм марихуаны. Девушка возвращалась из путешествия по Индии.

По мнению родных Иссахар, у которой также имеется американское гражданство, она находится в заложниках у РФ, поскольку Кремль настаивает на обмене девушки на российского хакера, которому грозит экстрадиция в США.

Бурков – специалист по информационным технологиям, арестованный в Израиле несколько лет назад по запросу Интерпола. Мужчина якобы даже связался с семьей девушки и призвал ее родственников обратиться к властям Израиля с просьбой обмена, однако это не дало результатов из-за решения августовского решения Верховного суда, одобрившего экстрадицию.

Вскоре после появления "зеленого света" на экстрадицию Буркова, льготы по содержанию Иссахар под стражей были значительно сокращены, что указывает на попытку ее использовать в качестве разменной монеты.

В пятницу высокопоставленный израильский чиновник заявил на иврите, что Россия в последние месяцы несколько раз предлагала освободить Иссахар, если Израиль согласится отпустить Буркова. Сделка якобы не состоялась, потому что Иерусалим уже запустил официальный процесс экстрадиции и не хотел портить отношения с Вашингтоном.


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