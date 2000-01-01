Метеорит приземлился на крышу жилого дома в Японии
В японском городе Комаки в центральной префектуре Айти произошло настоящее чудо - на крышу одного из местных домов приземлился метеорит, возрастом 4,5 млн лет.
Об этом в субботу, 13 октября сообщает телекомпания NHK со ссылкой на Государственный музей науки, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что жильцы дома, которые находились в момент падения небесного тела, услышали громкий звук удара. После осмотра здания, выяснилось, что "пришелец" из космоса значительно повредил крышу дома.
Специалисты, прибывшие на место инцидента, обнаружили три камня размером 10, 5 и 4 см, у каждого из них одна сторона была обожженной.
NHK опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором женщина, в чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.