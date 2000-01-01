Террористы похитили 100 семей в Сирии

Сотни людей были похищены террористами "Исламского государства" из лагеря в восточной Сирии во время контратаки джихадистов против наступательных сил США.
Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека, джихадисты совершили набег на лагерь захватив "более 100 семей", включая родственников бойцов ИГ и джихадистов, погибших в бою.
Известно, что в бою погибло несколько террористов. Также сохраняется опасность того, что все заложники могут быть убиты. Как уточняет The Times of Israel, все они были перемещены на территорию Сирии, которую все еще контролируют боевики.