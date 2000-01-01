Джигарханян вновь попал в больницу

Адвокат Евгений Парфенов сообщил, что народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в одну из московских больниц из-за резкого ухудшения состояния.
"Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное", - приводит слова Парфенова ТАСС.
Отмечается, что состояние здоровья артиста оценивают как среднее, здоровье подводит Джигарханяна уже не в первый раз, ранее он уже был госпитализирован. Также адвокат актера отметил, что тот по состоянию здоровья не сможет участвовать в суде по делу о его жене, который состоится 22 октября.
"Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича", - добавил Парфенов.