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скриншот с видео YouTube 13.10 21:13   MIGnews.com

Джигарханян вновь попал в больницу

Адвокат Евгений Парфенов сообщил, что народный артист СССР Армен Джигарханян был госпитализирован в одну из московских больниц из-за резкого ухудшения состояния.

"Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное", - приводит слова Парфенова ТАСС.

Отмечается, что состояние здоровья артиста оценивают как среднее, здоровье подводит Джигарханяна уже не в первый раз, ранее он уже был госпитализирован. Также адвокат актера отметил, что тот по состоянию здоровья не сможет участвовать в суде по делу о его жене, который состоится 22 октября.

"Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича", - добавил Парфенов.


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