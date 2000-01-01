Папа Римский "уволил" чилийских епископов за педофилию
Папа Римский Франциск лишил двух чилийских епископов их обязанностей после заявлений о том, что они связаны с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщает ВВС.
Ватикан выступил с заявлением об их отстранении после встречи понтификом с президентом Чили. Известно, что это решение не может быть обжаловано.
Папа Римский Франциск встретился с президентом Чили Себастьяном Пиньерой в Ватикане, где они подробно обсудили "мучительное бедствие злоупотребления несовершеннолетними".
В Чили расследуется более 100 католических священнослужителей по обвинению в сексуальных преступлениях и попытки их охватить. Полиция совершила рейды на офисы и захватила документы , принадлежащие церкви, в столице Чили Сантьяго и городе Ранкагуа в рамках расследования.