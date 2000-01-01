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скриншот с видео YouTube 13.10 20:54   MIGnews.com

Папа Римский "уволил" чилийских епископов за педофилию

Папа Римский Франциск лишил двух чилийских епископов их обязанностей после заявлений о том, что они связаны с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщает ВВС.

Ватикан выступил с заявлением об их отстранении после встречи понтификом с президентом Чили. Известно, что это решение не может быть обжаловано.

Папа Римский Франциск встретился с президентом Чили Себастьяном Пиньерой в Ватикане, где они подробно обсудили "мучительное бедствие злоупотребления несовершеннолетними".

В Чили расследуется более 100 католических священнослужителей по обвинению в сексуальных преступлениях и попытки их охватить. Полиция совершила рейды на офисы и захватила документы , принадлежащие церкви, в столице Чили Сантьяго и городе Ранкагуа в рамках расследования.


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