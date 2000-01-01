13.10 17:47 MIGnews.com
Оползень на Суматре: погибли 11 детей и 10 взрослых
Оползни и наводнение после сильных ливней на индонезийском острове Суматра убили, по меньшей мере, 21 человека. Одиннадцать из них - дети.
Потоки воды и грязи наполнили учебный класс в деревне Муара Салади в провинции Северная Суматра. Известно, что расположенная поблизости река переполнилась и снесла стену школы.
"Жертвы были похоронены в грязевом потоке и обломках стены, - приводит ВВС
слова представителя агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопа Пурво Нугроха.
Еще 10 человек считаются пропавшими без вести. В результате непогоды более 500 домов в провинциях Северной и Западной Суматре были частично повреждены или полностью разрушены.
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