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Фото из архива 13.10 17:47   MIGnews.com

Оползень на Суматре: погибли 11 детей и 10 взрослых

Оползни и наводнение после сильных ливней на индонезийском острове Суматра убили, по меньшей мере, 21 человека. Одиннадцать из них - дети.

Потоки воды и грязи наполнили учебный класс в деревне Муара Салади в провинции Северная Суматра. Известно, что расположенная поблизости река переполнилась и снесла стену школы.

"Жертвы были похоронены в грязевом потоке и обломках стены, - приводит ВВС слова представителя агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопа Пурво Нугроха.

Еще 10 человек считаются пропавшими без вести. В результате непогоды более 500 домов в провинциях Северной и Западной Суматре были частично повреждены или полностью разрушены.


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