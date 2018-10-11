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В Мексике рухнул торговый центр, есть жертвы | Фото:13.10 13:48   MIGnews.com

В Мексике рухнул торговый центр, есть жертвы


В результате обрушения строящегося здания торгового центра в городе Монтеррей на севере Мексики погибли, по меньшей мере, семь человек, и еще 15 получили ранения.

Об этом в субботу, 13 октября сообщает Daily Mail.

Кроме того, более десяти считаются пропавшими без вести.


По данным издания, на место инцидента приехала экстренная спасательная служба, им удалось спасти двоих рабочих, находившихся внутри.

Расследование инцидента усложняет то, что никто не знает, сколько всего рабочих было на объекте. Причины обвала еще выясняют, пишет The Washington post.

Источники издания отмечают, что здание торгового центра строилось без соответствующего разрешения.


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