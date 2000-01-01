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При сходе лавины в Гималаях погибли девять альпинистов | Фото:13.10 12:09   MIGnews.com

При сходе лавины в Гималаях погибли девять альпинистов

В Гималаях при сходе лавины погибли девять альпинистов из Южной Кореи и Непала, сообщает в субботу, 13 октября The Himalayan Times, передает Корреспондент.net.

Организатор экспедиции сказал журналистам, что лавина накрыла лагерь, расположенный на горе Гурджа Химал в западном Непале на высоте более семи тысяч метров.

Тела альпинистов были найдены внутри и возле палаток. По словам правоохранителей, тело еще одного корейского альпиниста пока найти не удалось.

Очевидцы рассказали, что альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды.

На место происшествия отправили спасательный вертолет.

Согласно источникам издания, среди погибших оказался альпинист Ким Чан Хо, который покорил все 14 восьмитысячников мира.


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