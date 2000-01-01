13.10 12:09 MIGnews.com
При сходе лавины в Гималаях погибли девять альпинистов
В Гималаях при сходе лавины погибли девять альпинистов из Южной Кореи и Непала, сообщает в субботу, 13 октября The Himalayan Times
, передает Корреспондент.net
.
Организатор экспедиции сказал журналистам, что лавина накрыла лагерь, расположенный на горе Гурджа Химал в западном Непале на высоте более семи тысяч метров.
Тела альпинистов были найдены внутри и возле палаток. По словам правоохранителей, тело еще одного корейского альпиниста пока найти не удалось.
Очевидцы рассказали, что альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды.
На место происшествия отправили спасательный вертолет.
Согласно источникам издания, среди погибших оказался альпинист Ким Чан Хо, который покорил все 14 восьмитысячников мира.
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