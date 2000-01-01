Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Варшаве задержали нападавших на израильских студентов 13.09 10:01   MIGnews.com

В Варшаве задержали напавших на израильских студентов

В Варшаве полиция задержала двух граждан Нидерландов, которые напали на израильских студентов. Также полиция разыскивает палестинца, который участвовал в нападении.

Инцидент произошел, когда студенты выходили из ночного клуба. Их окликнула группа парней, спросив откуда они. Когда студенты ответили, что из Израиля – началась потасовка. Потерпевшие считают, что у неизвестных был кастет. Об этом свидетельствуют полученные травмы.

Еврейская община Варшавы выразила сожаление по поводу инцидента в онлайн-посте, и отметила, что он произошел очень близко к синагоге.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:28
Высокая стоимость жизни: израильтяне живут не по средствам
12:10
В Японии предложили слить воду с "Фукусимы" в океан
11:37
Путин и Нетаниягу поговорили о ситуации в Сирии
10:33
Теракт в Турции: семеро погибших
09:34
Кто-то пытается вызвать конфликт между Трампом и Нетаниягу
08:44
Европа обеспокоена планами Нетаниягу
07:33
Партия Зеут – суть договора с партией Ликуд
07:19
Нетаниягу встретился с Сергеем Шойгу
07:16
"Железное Одеяло" - защита гражданских от шрапнели
05:34
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра
04:53
В Финляндии олень отправил солдат в больницу
03:37
Первый "марсианский" корабль почти готов к запуску
01:03
В Англии военные истребители чуть не влетели в парашютистов
00:09
Uber сокращает штат из-за катастрофических убытков
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus