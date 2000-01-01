13.09 10:01 MIGnews.com

В Варшаве задержали напавших на израильских студентов

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В Варшаве полиция задержала двух граждан Нидерландов, которые напали на израильских студентов. Также полиция разыскивает палестинца, который участвовал в нападении.Инцидент произошел, когда студенты выходили из ночного клуба. Их окликнула группа парней, спросив откуда они. Когда студенты ответили, что из Израиля – началась потасовка. Потерпевшие считают, что у неизвестных был кастет. Об этом свидетельствуют полученные травмы.Еврейская община Варшавы выразила сожаление по поводу инцидента в онлайн-посте, и отметила, что он произошел очень близко к синагоге.