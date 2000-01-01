14.09 03:27 MIGnews.com

Активисты пытались помешать работе аэропорта Хитроу

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Активисты, борющиеся с климатическими изменениями, заявили об успешном запуске беспилотника в аэропорту Хитроу с целью помешать его работе.Группа Heathrow Pause ранее заявила о намерениях запустить беспилотники в 5-километровой зоне безопасности аэропорта, чтобы помешать сотням рейсов.Группа сообщила о плане запустить три беспилотника и о том, что по меньшей мере один запуск был успешным. Столичная полиция подтвердила девять задержаний.По словам представителя группы, 10-й активист сдался полиции, "завершив свой полет", и в настоящее время находится в терминале 2 Хитроу.Отмечается, что работа аэропорта не была нарушена в связи с запуском дрона.