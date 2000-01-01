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Активисты пытались помешать работе аэропорта Хитроу 14.09 03:27   MIGnews.com

Активисты пытались помешать работе аэропорта Хитроу

Активисты, борющиеся с климатическими изменениями, заявили об успешном запуске беспилотника в аэропорту Хитроу с целью помешать его работе.

Группа Heathrow Pause ранее заявила о намерениях запустить беспилотники в 5-километровой зоне безопасности аэропорта, чтобы помешать сотням рейсов.

Группа сообщила о плане запустить три беспилотника и о том, что по меньшей мере один запуск был успешным. Столичная полиция подтвердила девять задержаний.

По словам представителя группы, 10-й активист сдался полиции, "завершив свой полет", и в настоящее время находится в терминале 2 Хитроу.

Отмечается, что работа аэропорта не была нарушена в связи с запуском дрона.



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