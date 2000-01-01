14.09 01:03 MIGnews.com

В Турции загорелся автобус с 37 пассажирами

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В Турции во время движения загорелся пассажирский автобус, в котором находились 37 человек. Огонь полностью уничтожил транспортное средство, к счастью, все пассажиры успели эвакуироваться."Пассажирский автобус, двигавшийся по шоссе Измир-Айдын, загорелся на шоссе. Водитель остановил транспортное средство и быстро эвакуировал пассажиров", – говорится в сообщении.На место происшествия прибыло большое количество пожарных и медиков.