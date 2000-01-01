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Теракт в Сомали: минимум 13 жертв | Фото: MIGnews13.07 09:59   MIGnews.com

Теракт в Сомали: минимум 13 жертв

В Сомали 12 июля вооруженные боевики напали на отель Asaseey в портовом городе Кисмайо, в результате чего погибли 13 человек, еще несколько десятков получили ранения.

По данным Reuters, сначала был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой, после чего началась стрельба.

В полиции предупредили, что количество пострадавших и жертв можно возрасти. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабааб", которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали.

В числе погибших оказалась 43-летняя журналистка Ходан Налаех, которая вела интернет-канал для сомалийской общины Канады. Женщина погибла вместе с супругом. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил нападение.


По данным агентства "Синьхуа", пострадало минимум 50 человек. По словам представителей силы безопасности отеля, четверо террористов были застрелены.


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