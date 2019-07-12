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Жена полицейского застрелившего Теко: мы живем в страхе 13.07 15:33   MIGnews.com

Жена полицейского застрелившего Теко: мы живем в страхе

Жена полицейского из Кирьят-Хаим, застрелившего 1 июля 18-летнего израильтянина эфиопского происхождения Соломона Теко, впервые дала интервью израильской прессе.

Жена полицейского говорила с корреспондентом 12-го канала израильского ТВ Гаем Пелегом.





Семья переживает тяжелые дни. С момента инцидента полицейский и его семья скрываются. Жена говорит: "Мы сидим в ловушке тайной квартиры, каждые несколько дней мы меняем место жительства. Дети все время плачут. они хотят гулять, они хотят встречаться с друзьями. Они задают вопросы, но сейчас у нас нет ответов”. Жена говорит: Сейчас мы не можем рисковать".

Женщина рассказала о страхе, в котором живет семья: “Наши фотографии опубликованы  с самого разного рода ненавистными подписями. Они описывают, что сделают с нашими детьми. Они также сумели найти телефон дочери. Я телефон у нее забрала. Теперь дети полностью отрезаны от обычной жизни, мы едва спим по ночам,  мы постоянно находимся в страхе”.

Жена говорит, что нет никакой связи между происхождением Теко и действиями ее мужа: “Я разделяю боль его семьи, но мне важно подчеркнуть, что у этого инцидента нет никакой связи с цветом кожи. Это не про нас. Вы можете спросить наших друзей и знакомых - мы жертвовали и людям с темным цветом кожи”.

Жена добавила: "Я хочу верить в то, что расследование проводится спокойно и на него не влияет весь этот шум вокруг. Мы верим в то, что правда станет достоянием гласности, и нас поддерживают многие - друзья, знакомые и незнакомые люди. Я хочу поблагодарить их всех".

женщина добавила, что муж очень надеется в скором времени вернуться в полицию: “Это его любовь, это его миссия, он реально хочет вернуться”.

Тем не менее, ясно, что им не удастся вернуться в старый дом: “Мы ищем другие варианты, мы изучаем все альтернативы”.


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