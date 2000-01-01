13.07 07:38 MIGnews.com

В ресторане Тель-Авива стекло рухнуло на головы посетителям

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Вечером, 12 июля, четыре человека пострадали на улице Герцля в Тель-Авиве из-за обрушения стеклянного потолка.Об этом сообщает The Jerusalem Post.Четырехлетний ребенок попал в больницу в умеренном, стабильном состоянии. Также были госпитализованы еще три человека."Когда я приехал, я увидел стеклянную пластину, которая упала и разбилась. Нас привели к 4-летнему мальчику, который находился на улице, и двум 30-летним мужчинам внутри, мы оказали им первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу", – рассказал медик.Известно, что обвалилась стеклянная потолочная панель в ресторане "Ситара", который расположен в торговом комплексе Sea and Sun. Эта пластина оторвалась с балкона 7 этажа.