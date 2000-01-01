13.07 07:20 MIGnews.com

Видео: мать потеряла 5-месячную дочь в поезде

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В четверг, 11 июля, в Биньямине израильтянка пережила ужасающее расставание с 5-месячным ребенком, случайно уехавшем в поезде без нее.Как сообщает The Times of Israel, сотрудники помогли женщине воссоединиться с малышом.В частности, молодая израильтянка пришла на станцию с двумя детьми – маленьким сыном и 5-месячной дочерью. Женщина вошла в вагон, где оставила коляску с младенцем. После этого вывела старшего ребенка на перрон, потому что ему экстренно захотелось в туалет.Пока мальчик справлял нужду, машинист закрыл и заблокировал двери состава. Молодая мать пыталась попасть в вагон, но у нее ничего не получилось, а поезд вместе с коляской ухал.Дирекция "Ракевет Исраэль" быстро отреагировала на ситуацию. Экипаж поезда был предупрежден о происшествии. Проводник нашел оставленную коляску с пятимесячной девочкой и вышел с ней на станции в Хадере, где вместе с дежурным дождался женщину.В результате девочку передали матери. Дежурный станции обратился ко всем родителям после происшествия."Я прошу всех, кто отправляется в дорогу с детьми, не спускать с них глаз. Это касается не только станций, но также поездов и платформ", – призвал он.