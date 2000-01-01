14.07 03:00 MIGnews.com

Десятки мертвых птиц упали с неба в Южной Австралии

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Команда из Casper's Bird Rescue обнаружила корелл, лежащих на земле. У птиц шла кровь из глаз и клюва.Ветеринары подозревают, что птиц отравили.Всего спасатели нашли 60 птиц, 58 из которых погибли.В Южной Австралии маленькая корелла считается вредителем и внесена в список незащищенных правительством видов. Ранее в этом году местный совет предложил истреблять их газом.Однако, сообщается, что подавляющее большинство убитых птиц принадлежало к охраняемым длинноклювым видам.