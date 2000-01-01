Происшествие на рейде порта Ашкелон: 10 пострадавших
Происшествие случилось со стоянкой яхт в порту Ашкелона.
Известно, что проплывавшее мимо судно ударило большой волной, в результате чего его тряхнуло. Люди, которые находились на судне, от резкого толчка повалились на палубу, где ударились о различные предметы.
В результате происшествия ушибы получили 10 человек, трое из которых - дети.
Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в больницу "Барзилай".