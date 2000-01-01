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Происшествие в Ашкелоне: 10 пострадавших | Фото: AFP13.07 18:44   MIGnews.com

Происшествие на рейде порта Ашкелон: 10 пострадавших

Происшествие случилось со стоянкой яхт в порту Ашкелона.


Известно, что проплывавшее мимо судно ударило большой волной, в результате чего его тряхнуло. Люди, которые находились на судне, от резкого толчка повалились на палубу, где ударились о различные предметы.


В результате происшествия ушибы получили 10 человек, трое из которых - дети.
Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в больницу "Барзилай".


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