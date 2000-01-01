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Забег быков в Испании привел к травмам зрителей | Фото: Pixabay13.07 14:32   MIGnews.com

Забег быков в Испании привел к травмам зрителей

В Испании на ежегодном фестивале Сан-Фермин госпитализированы пять человек из-за травм, приобретенных на седьмой день забега быков.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

В этом году Сан-Фермин проходит в Памплоне с 7 по 14 июля. Каждое утро тысячи людей приходят на узкие улочки города, чтобы поучаствовать в многовековой традиции забега с быками дистанцией в 875 метров.

Люди бегут рядом с пол дюжиной специально разведенных агрессивных животных, пытаясь уклониться от их рогов и копыт.



По данным Красного Креста, на этот раз никто не пострадал от укола бычьих рогов. Двое травмировали руки после падения, еще двое получили ушибы головы, один человек получил травму грудной клетки.


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