Забег быков в Испании привел к травмам зрителей

В этом году Сан-Фермин проходит в Памплоне с 7 по 14 июля. Каждое утро тысячи людей приходят на узкие улочки города, чтобы поучаствовать в многовековой традиции забега с быками дистанцией в 875 метров.
Люди бегут рядом с пол дюжиной специально разведенных агрессивных животных, пытаясь уклониться от их рогов и копыт.
По данным Красного Креста, на этот раз никто не пострадал от укола бычьих рогов. Двое травмировали руки после падения, еще двое получили ушибы головы, один человек получил травму грудной клетки.