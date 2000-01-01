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Теракт в Сомали: число жертв увеличилось вдвое | Фото: MIGnews.com13.07 12:27   MIGnews.com

Теракт в Сомали: число жертв увеличилось вдвое

Число погибших в результате нападения на отель Asaseey в портовом городе Сомали Кисмайо возросло до 26.

Об этом сообщил президент региона Джуббаланд Ахмед Мохамед, передает Reuters.

По его словам, среди погибших оказались кенийцы, американцы, британцы и танзанийцы. Также жертвами теракта оказались по меньшей мере два журналиста и кандидат в президенты на предстоящих региональных выборах.

"Четверо боевиков напали на отель. Один из них был террористом-смертником, двое были застрелены, а один был схвачен силами безопасности", – добавил он, подчеркнув, что 56 человек были ранены в результате нападения, в том числе, два гражданина Китая.

Ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения боевиков "Аль-Шабааб" погибли 13 человек. Сначала была подорвана машина возле гостиницы, после чего помещение взяли штурмом со стрельбой.

В числе погибших оказалась 43-летняя журналистка Ходан Налаех, которая вела интернет-канал для сомалийской общины Канады.


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