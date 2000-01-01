В Нидерландах почетный консул Израиля подвергся пыткам
В Нидерландах неизвестные напали на почетного консула Израиля и лидера еврейской общины Бенуа Уэсли.
По данным The Times of Israel, 73-летнего миллионера жестоко пытали в собственном доме в Маастрихе, пока он не выдал комбинацию к сейфу.
В частности, четверо неизвестных в масках проникли в дом посреди ночи, вытащили спящего Уэсли из кровати и привязали к стулу. Его сильно избили, нанесли несколько ножевых ранений, после чего закрыли лицо тряпкой и лили воду, имитируя утопление.
Преступники требовали от лидера еврейской общины код к сейфу, где хранились деньги. Жестокие пытки продолжались, пока грабители не получили желаемого. Злоумышленники забрали то, зачем пришли и покинули помещение, оставив пострадавшего привязанным к стулу.
Через несколько часов почетному консулу удалось освободиться и обратиться в полицию. Пострадавшего госпитализировали. Полиция отрабатывает версию нападения на антисемитской почве. Подозреваемые объявлены в розыск.