Семья застреленного аутиста требует показать видео инцидента
Семья застреленного полицией в Иерусалиме палестинского араба, страдавшего аутизмом, призвала власти обнародовать видеозапись с камеры наблюдения.
По словам родственников погибшего, полиция пытается сокрыть кадры, на которых зафиксирован момент убийства.
Семья убитого уже неоднократно обращалась в полицию с просьбой опубликовать записи с места инцидента.
Мать палестинца утверждает, что сокрытие важных улик происходит из-за дискриминации.
"Если бы арабский мужчина застрелил еврея, видео сразу же показали бы по всему миру. Но в случае с моим сыном они пытаются его скрыть. Место для этих полицейских в тюрьме до конца их жизни. Офицер, который стреляет в инвалида, представляет опасность для всех окружающих", - заявила она.