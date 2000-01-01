13.06 10:16 MIGnews.com

Семья застреленного аутиста требует показать видео инцидента

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Семья застреленного полицией в Иерусалиме палестинского араба, страдавшего аутизмом, призвала власти обнародовать видеозапись с камеры наблюдения.По словам родственников погибшего, полиция пытается сокрыть кадры, на которых зафиксирован момент убийства.Семья убитого уже неоднократно обращалась в полицию с просьбой опубликовать записи с места инцидента.Мать палестинца утверждает, что сокрытие важных улик происходит из-за дискриминации."Если бы арабский мужчина застрелил еврея, видео сразу же показали бы по всему миру. Но в случае с моим сыном они пытаются его скрыть. Место для этих полицейских в тюрьме до конца их жизни. Офицер, который стреляет в инвалида, представляет опасность для всех окружающих", - заявила она.