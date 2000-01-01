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Работник в резиденции президента Ривлина болен коронавирусом | Фото:13.06 21:38   MIGnews.com

Работник в резиденции президента Ривлина болен коронавирусом

Работник в официальной резиденции президента Реувена Ривлина в Иерусалиме дал положительный результат на коронавирус. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента.

"В настоящее время проводятся консультации с соответствующими должностными лицами в министерстве здравоохранения относительно дополнительных работников, которые будут обязаны находиться на карантине, и соответствующих последствий для президента", - отмечается в заявлении.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщил, что три охранника в официальной резиденции премьер-министра дали положительный результат на COVID-19. Сам Нетаниягу дал отрицательный результат на вирус несколько дней назад.


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