Работник в резиденции президента Ривлина болен коронавирусом
Работник в официальной резиденции президента Реувена Ривлина в Иерусалиме дал положительный результат на коронавирус. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента.
"В настоящее время проводятся консультации с соответствующими должностными лицами в министерстве здравоохранения относительно дополнительных работников, которые будут обязаны находиться на карантине, и соответствующих последствий для президента", - отмечается в заявлении.
Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщил, что три охранника в официальной резиденции премьер-министра дали положительный результат на COVID-19. Сам Нетаниягу дал отрицательный результат на вирус несколько дней назад.