14.06 07:06 MIGnews.com

В Лондоне вспыхнули столкновения между правыми и полицией

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В субботу, 13 июня, в Лондоне вспыхнули столкновения между крайне правыми активистами, демонстрантами Black Lives Matter и полицией, которая стояла между ними. Об этом сообщает Reuters.Демонстрации проходили на Трафальгарской площади и прилегающих проспектах. Праворадикальные митингующие и протестующие против расизма выкрикивали друг друг оскорбления и перебрасывались различными предметами."Ясно, что крайне правые группы вызывают насилие и беспорядки в центре Лондона, и я призываю людей держаться подальше", - заявил мэр Лондона Садик Хан в Twitter.Министр внутренних дел Прити Патель осудила "совершенно недопустимый бандитизм" и заявила, что любые лица, совершившие насилие или вандализм, столкнутся со всей силой закона.Со времени смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в прошлом месяце по всему миру прошли демонстрации против расизма и злоупотреблений со стороны полиции.