Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Лондоне вспыхнули столкновения между правыми и полицией | Фото:14.06 07:06   MIGnews.com

В Лондоне вспыхнули столкновения между правыми и полицией

В субботу, 13 июня, в Лондоне вспыхнули столкновения между крайне правыми активистами, демонстрантами Black Lives Matter и полицией, которая стояла между ними. Об этом сообщает Reuters.

Демонстрации проходили на Трафальгарской площади и прилегающих проспектах. Праворадикальные митингующие и протестующие против расизма выкрикивали друг друг оскорбления и перебрасывались различными предметами.

"Ясно, что крайне правые группы вызывают насилие и беспорядки в центре Лондона, и я призываю людей держаться подальше", - заявил мэр Лондона Садик Хан в Twitter.

Министр внутренних дел Прити Патель осудила "совершенно недопустимый бандитизм" и заявила, что любые лица, совершившие насилие или вандализм, столкнутся со всей силой закона.

Со времени смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в прошлом месяце по всему миру прошли демонстрации против расизма и злоупотреблений со стороны полиции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:22
Школа сына профессора Иорама Ласа закрылась из-за COVID-19
06:29
Погибший футболист "забил" свой последний гол на похоронах
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:32
SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink
03:33
В Париже проходят массовые протесты против расизма в полиции
02:16
Американцы успешно испытали вакцину от COVID-19
23:59
В России скончался известный актер Сергей Масленников
21:38
Работник в резиденции президента Ривлина болен коронавирусом
21:06
Израиль: 177 новых случаев COVID-19 за сутки
20:47
Игроков Маккаби подозревают в связях с несовершеннолетними
20:15
Вспышка коронавируса: пляжи закрылись для посетителей
19:42
Трое охранников в резиденции Нетаниягу заражены COVID-19
19:32
Что требовал Мандельблитт от Шая Ницана
19:09
В Иране казнят "шпиона" Моссада и ЦРУ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  