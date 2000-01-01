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Израиль: 177 новых случаев COVID-19 за сутки | Фото:13.06 21:06   MIGnews.com

Израиль: 177 новых случаев COVID-19 за сутки

Министерство здравоохранения сообщило в субботу, 13 июня, о 177 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки в Израиле.

В результате общее число инфекций в стране с начала пандемии достигло 18 972.

Число активных случаев также возросло до 3315, по сравнению с 3185 прошлой ночью.

По данным министерства, 35 человек находятся в тяжелом состоянии, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число погибших остается на уровне 300.

Министерство сообщает, что вчера было проведено 12 578 тестов, что меньше.


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