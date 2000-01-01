13.06 21:06 MIGnews.com

Израиль: 177 новых случаев COVID-19 за сутки

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Министерство здравоохранения сообщило в субботу, 13 июня, о 177 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки в Израиле.В результате общее число инфекций в стране с начала пандемии достигло 18 972.Число активных случаев также возросло до 3315, по сравнению с 3185 прошлой ночью.По данным министерства, 35 человек находятся в тяжелом состоянии, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ.Число погибших остается на уровне 300.Министерство сообщает, что вчера было проведено 12 578 тестов, что меньше.