Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Игроков Маккаби подозревают в связях с несовершеннолетними | Фото:13.06 20:47   MIGnews.com

Игроков Маккаби подозревают в связях с несовершеннолетними

Двое игроков футбольного клуба "Маккаби Тель-Авив" подозреваются в сексуальных отношениях с несовершеннолетними.

Руководство клуба заявило, что они покидают команду на время расследования, назвав подозрения "серьезными".

В сообщении говорится, что клуб не поддерживает "незаконное, расистское или дискриминационное поведение" любого рода.

"Клуб продолжит, как всегда, придерживаться поведения в соответствии с законом, а также ценностей и поведенческих позиций, которые, по нашему мнению, служат благосостоянию клуба", - добавляют в клубе.

Отмечается, что решение об остранение "было принято взаимно.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:06
Израиль: 177 новых случаев COVID-19 за сутки
20:15
Вспышка коронавируса: пляжи закрылись для посетителей
19:42
Трое охранников в резиденции Нетаниягу заражены COVID-19
19:32
Что требовал Мандельблитт от Шая Ницана
19:09
В Иране казнят "шпиона" Моссада и ЦРУ
18:41
Араб поблагодарил солдата, который спас его от избиения
18:12
В Европу поставят вакцину от коронавируса к концу 2020 года
17:49
Взрыв бензовоза в Китае: девять человек погибли
16:48
Новый министр: "Кахоль Лаван" выбрала меньшее из двух зол
15:48
Атака на раввина в Лондоне: преступника задержали прохожие
15:12
В Яффо горели автомобили и здание муниципалитета
15:07
Бразилия обошла Британию по числу смертей от COVID-19
14:32
Израиль будет производить метанольное топливо с Нигерией
13:33
Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  