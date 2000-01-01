13.06 20:47 MIGnews.com

Игроков Маккаби подозревают в связях с несовершеннолетними

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Двое игроков футбольного клуба "Маккаби Тель-Авив" подозреваются в сексуальных отношениях с несовершеннолетними.Руководство клуба заявило, что они покидают команду на время расследования, назвав подозрения "серьезными".В сообщении говорится, что клуб не поддерживает "незаконное, расистское или дискриминационное поведение" любого рода."Клуб продолжит, как всегда, придерживаться поведения в соответствии с законом, а также ценностей и поведенческих позиций, которые, по нашему мнению, служат благосостоянию клуба", - добавляют в клубе.Отмечается, что решение об остранение "было принято взаимно.