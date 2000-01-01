13.06 20:47 MIGnews.com
Игроков Маккаби подозревают в связях с несовершеннолетними
Двое игроков футбольного клуба "Маккаби Тель-Авив" подозреваются в сексуальных отношениях с несовершеннолетними.
Руководство клуба заявило, что они покидают команду на время расследования, назвав подозрения "серьезными".
В сообщении говорится, что клуб не поддерживает "незаконное, расистское или дискриминационное поведение" любого рода.
"Клуб продолжит, как всегда, придерживаться поведения в соответствии с законом, а также ценностей и поведенческих позиций, которые, по нашему мнению, служат благосостоянию клуба", - добавляют в клубе.
Отмечается, что решение об остранение "было принято взаимно.
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