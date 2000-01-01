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Погибший футболист `забил` свой последний гол на похоронах | Фото:14.06 06:29   MIGnews.com

Погибший футболист "забил" свой последний гол на похоронах

Мексиканский клуб "Монтеррей" почтил память погибшего 16-летнего одноклубника, позволив ему "забить" последний гол в жизни. Соответствующие кадры появились в Twitter Noticias de Oaxaca | TVBUS.

Во время похорон Александра Мартинес, игроки клуба принесли его гроб на футбольное поле. Один из них ударил мяч о гроб таким образом, чтобы он рикошетом попал в ворота.

16-летний Мартинес был убит полицейскими после того, как они перепутали его с преступником, пишет Reuters.


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