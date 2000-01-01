Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Вспышка коронавируса: пляжи закрылись для посетителей | Фото:13.06 20:15   MIGnews.com

Вспышка коронавируса: пляжи закрылись для посетителей

Несколько пляжей Кинерета и национальных парков в Изариле были вынуждены закрыться в субботу, 13 июня, после резкого наплыва посетителей на фоне повторной вспышки коронавируса.

Местные власти заявили, что около 20 000 человек прибыли на пляжи Кинерета, однако вынуждены были в скором времени уйти.

Пляжи были закрыты также в Тель-Авиве и Ришон ле-Ционе.

Напомним, что министерство здравоохранения сообщило, что в стране подтверждено 18 876 случаев COVID-19 - на 81 пациент больше, чем в пятницу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:06
Израиль: 177 новых случаев COVID-19 за сутки
20:47
Игроков Маккаби подозревают в связях с несовершеннолетними
19:42
Трое охранников в резиденции Нетаниягу заражены COVID-19
19:32
Что требовал Мандельблитт от Шая Ницана
19:09
В Иране казнят "шпиона" Моссада и ЦРУ
18:41
Араб поблагодарил солдата, который спас его от избиения
18:12
В Европу поставят вакцину от коронавируса к концу 2020 года
17:49
Взрыв бензовоза в Китае: девять человек погибли
16:48
Новый министр: "Кахоль Лаван" выбрала меньшее из двух зол
15:48
Атака на раввина в Лондоне: преступника задержали прохожие
15:12
В Яффо горели автомобили и здание муниципалитета
15:07
Бразилия обошла Британию по числу смертей от COVID-19
14:32
Израиль будет производить метанольное топливо с Нигерией
13:33
Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  