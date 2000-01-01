13.06 20:15 MIGnews.com

Вспышка коронавируса: пляжи закрылись для посетителей

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Несколько пляжей Кинерета и национальных парков в Изариле были вынуждены закрыться в субботу, 13 июня, после резкого наплыва посетителей на фоне повторной вспышки коронавируса.Местные власти заявили, что около 20 000 человек прибыли на пляжи Кинерета, однако вынуждены были в скором времени уйти.Пляжи были закрыты также в Тель-Авиве и Ришон ле-Ционе.Напомним, что министерство здравоохранения сообщило, что в стране подтверждено 18 876 случаев COVID-19 - на 81 пациент больше, чем в пятницу.